Femminicidi, da Bolzano a Mazara del Vallo la scia di sangue non si ferma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una donna trovata morta in casa a Versciaco (Bolzano): fermato il marito. E' di ieri la notizia della donna uccisa di botte... today

Today_it : Femminicidi, da Bolzano a Mazara del Vallo la scia di sangue non si ferma -