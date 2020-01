Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 19:10 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale redazione in studio Roberta Frascarelli abbiamo con il caso coronavirus a Civitavecchia Dai primi esami sarebbe concluso che sulla nave rimasta al porto ci sia il coronavirus due turisti moglie e marito cinesi di Hong Kong sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere solo la donna la febbre presenza di avere sintomi influenzali non ha manifestato sintomi mai stato isolato per precauzione per avere la certezza sulle condizioni di salute e per escludere confermare il contagio con il coronavirus sono i prelievi all’ospedale Spallanzani di Roma la fa Piera arrivata da Hong Kong all’aeroporto di Malpensa di Milano lo scorso XXV gennaio per poi dirigersi a Savona dove è salita sulla naveper la crociera secondo quanto si è appreso gli altri passeggiare I 6000 circa al momento non potrebbero scendere dalla nave ... romadailynews

