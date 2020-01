Stadio della Roma, archiviata l’inchiesta sulla Raggi. Per il gip non ci sono elementi per desumere che la sindaca abbia agito per favorire qualcuno (Di giovedì 30 gennaio 2020) È stata archiviata dal gip della Capitale, Costantino De Robbio, l’inchiesta per abuso d’ufficio che vedeva indagata la sindaca, Virginia Raggi, dopo l’esposto presentato dall’architetto Francesco Sanvitto per conto dell’associazione “Tavolo della libera urbanistica”. Nella denuncia si ipotizzava un possibile abuso d’ufficio legato alle procedure con le quale il Comune ha scelto di pubblicare il progetto per il nuovo Stadio della Roma, approvato dalla Regione Lazio nella Conferenza dei Servizi, prima di farlo approvare dal Consiglio Comunale. Per il gip “non ci sono elementi per desumere che la sindaca”, difesa dagli avvocati Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori, “abbia intenzionalmente agito per favorire qualcuno e non sembrano potersi ricavare da un ulteriore eventuale approfondimento delle indagini come richiesto dall’apponente”. Nel documento, si affermava che “il verbale della ... lanotiziagiornale

