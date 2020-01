Retata nel Borgo della rivolta contro la polizia: trovata anche una pistola (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri la questura di Napoli, in stretta sinergia con le altre forze di polizia, ha organizzato un servizio di controllo del territorio nell’area mercatale di Borgo sant’Antonio Abate attuato da personale del Commissariato Vicaria-Mercato, del NAS dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia Locale. Il servizio si è svolto con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei Falchi della Squadra Mobile, del Reparto Mobile, delle Unità Cinofile antidroga e ordine pubblico dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Sono state identificate 216 persone e controllati circa 55 veicoli di cui 5 privi di copertura assicurativa. Sono state denunciate 10 persone per la manomissione di contatori dell’ENEL e 4 per allaccio abusivo alla rete elettrica e ... anteprima24

