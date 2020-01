Cecilia la cavalla incinta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nel mezzo di una tempesta, non è il momento migliore per uscire con la famiglia o con gli animali. Dovrebbero stare tutti a casa o affrettarsi per proteggersi dalla tempesta, ma non viaggiare nel mezzo dell’occhio dell’uragano, specialmente se un rimorchio viene trasportato con animali. Proprio quando una grande tempesta si riversava in Inghilterra, un proprietario decise di andarsene. Con lui c’era una splendida cavalla di nome Cecilia, che era anche incinta, fu costretta a salire sul rimorchio nel mezzo della tempesta. Ma la roulotte si mosse in modo tale che riusciva a malapena a mantenere l’equilibrio e cadde dalla roulotte, proprio lì dove il fango era profondo. Il suo proprietario, d’altro canto, lo ignorò completamente e proseguì. la cavalla era stata maltrattata ... bigodino

