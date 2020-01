Kobe Bryant, il tributo di San Siro prima di Milan-Torino (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Kobe Bryant è stato ricordato con un tributo molto commovente a San Siro prima di Milan-Torino, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Il club rossonero, di cui la stella Nba morta in un incidente in elicottero era tifoso, ha proiettato sui maxi schermi un video emozionale che è stato accolto con applausi dai tifosi. panorama

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant - Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… -