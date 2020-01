Ercolano, operaio minorenne in nero precipita dal terzo piano nel cantiere abusivo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un ragazzo di 16 anni è precipitato dal terzo piano mentre lavorava come operaio in un cantiere abusivo in un edificio di Ercolano, in provincia di Napoli; trasportato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. L'edificio è stato sequestrato e sono stati denunciati un altro operaio e due donne che avevano commissionato i lavori. fanpage

