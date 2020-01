Meteo: prossime 48 ore con Piogge e Neve all'orizzonte? Previsioni Inverno (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo il transito di una moderata perturbazione sopraggiunta tra venerdì e sabato sull'Italia ed un moderato peggioramento del Meteo, le correnti d'aria rimangono orientate dai quadranti occidentali. L'alta pressione resterà temporaneamente più bassa di latitudine favorendo appunto una maggior ingerenza delle umide ed instabili correnti in arrivo da ovest. Ciò si tradurrà in un contesto Meteo a tratti incerto come ad esempio lunedì quando si registrerà una maggior presenza di nubi soprattutto sul lato tirrenico dove ci attendiamo qualche debole piovasco specie sul Levante ligure e sulle coste più settentrionali della Toscana. un po' di nubi sparse si avranno anche sul resto del Centro con maggiori aree di sereno invece al Sud. Attenzione inoltre alle nebbie che potranno coinvolgere gran parte della Val Padana insistendo sotto forma di nubi basse anche per alcune ore del ... meteogiornale

