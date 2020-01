La portavoce di Salvini fa gli auguri a Lucia Borgonzoni con un motto fascista (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il motto del Duce nel selfie della portavoce di Salvini con Lucia Borgonzoni “Vincere e vinceremo”: è il motto del Duce che è stato utilizzato da Iva Garibaldi, portavoce di Matteo Salvini, come didascalia di una foto che la ritrae con Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alle regionali dell’Emilia-Romagna. L’istantanea è apparsa tra le “storie” di Instagram della stessa Garibaldi nella giornata di domenica 26 gennaio. Con la pubblicazione della foto, infatti, la portavoce di Salvini intendeva dare la carica alla sua amica Lucia Borgonzoni in vista della tornata elettorale, che, però, l’ha vista sconfitta dal governatore uscente Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra. La Garibaldi (inconsapevolmente?) ha però citato un famoso motto del Duce Benito Mussolini, che non è passato ovviamente inosservato. In molti, infatti, hanno ... tpi

espressonline : La portavoce di Salvini fa un selfie con Borgonzoni e cita Mussolini: 'Vincere e vinceremo' #ElezioniEmiliaRomagna… - eziomauro : Elezioni, la portavoce di Salvini selfie con Borgonzoni e frase di Mussolini: 'Vincere e vinceremo' - misiagentiles : RT @espressonline: La portavoce di Salvini fa un selfie con Borgonzoni e cita Mussolini: 'Vincere e vinceremo' #ElezioniEmiliaRomagna #Gior… -