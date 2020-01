Bergamo, incidente sulla pista da sci: bimba di 4 anni soccorsa con l’eliambulanza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Paura per una bambina di 4 anni, vittima di una caduta sulle piste da sci di Carona, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto attorno nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio. La piccola è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Non è ancora chiara la dinamica dell'infortunio. fanpage

