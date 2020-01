Pitbull spaventato trovato in una gabbia, abbandonato al freddo invernale (Di lunedì 27 gennaio 2020) A Pittsburgh, negli Stati Uniti, nel quartiere Knoxville, un povero cane è stato trovato solo e infreddolito. Rischiava di morire. Questo povero Pitbull di appena due anni era chiuso in una gabbia all’interno di un cassonetto, abbandonato e lasciato morire al freddo invernale. Se non lo avessero trovato non avrebbe avuto il lieto fine che meritava. Il povero Pitbull di appena due anni ha rischiato di morire congelato, dopo essere stato abbandonato all’interno di una gabbia chiusa e abbandonato in cima a un cassonetto. Tutto solo, al freddo gelito che l’inverno di Pittsburgh ha dovuto affrontare. La cagnolina era spaventata quando è stata ritrovata: secondo CBS Pittsburgh potrebbe essere stata usata per la riproduzione prima di essere abbandonata. La cagnolina è stata poi portata al ... bigodino

