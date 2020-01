Novolegno, il sindaco Festa trascorre la notte tra gli operai (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il sindaco del capoluogo Gianluca Festa sceglie di trascorrere il proprio saturday-night, su una branda, tra i lavoratori della Novolegno. Il primo cittadino, come anticipato via social, lascia la famiglia e abbraccia gli operai, che da oltre dieci giorni sono in presidio permanente presso il municipio di Montefredane. «Ho voluto trascorrere la nottata in questo modo – dichiara in una diretta via facebook – perché ritengo importante testimoniare la vicinanze delle istituzioni a chi purtroppo è in ansia per il proprio futuro. 117 persone, infatti, rischiano il proprio posto di lavoro. La città, quindi, dimostra la propria vicinanza a chi deve continuare a lottare e non mollare. L’Irpinia non può essere ancora penalizzata». L’obiettivo, adesso, è ottenere la proroga della cassa integrazione. «Convocheremo insieme agli altri colleghi ... anteprima24

