Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero | mondo del basket in lutto

Kobe Bryant - Tmz : “Morto in un incidente con l’elicottero” : Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero. A diffondere la notizia è il sito web Tmz che fornisce una minima ricostruzione. L’ex stella della Nba stava viaggiando sul mezzo privato con altre tre persone e il pilota, quando il velivolo è precipitato. Nessun sopravvissuto. L'articolo Kobe Bryant , Tmz: “Morto in un incidente con l’elicottero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Basket - Kobe Bryant alla Cnn : “Tre ragazze sarebbero in grado di battersi in NBA” : Mai banale nelle sue interviste, ancora una volta Kobe Bryant ha rilasciato alcune dichiarazioni molto decise che faranno sicuramente discutere il mondo del Basket americano. L’ex stella dei Los Angeles Lakers, ritiratosi nel 2016 dopo aver vinto cinque titoli NBA e due ori olimpici con il Team Usa a Pechino 2008 e Londra 2012, ha parlato in una lunga intervista alla Cnn a proposito delle differenze attuali e future tra la p alla canestro ...

NBA – LeBron James - stretta di mano a Kobe Bryant e messaggio social : “voglio renderti orgoglioso” [FOTO] : LeBron James saluta Kobe Bryant allo Staples Center in una foto che diventa virale sul web. Poi il messaggio social: il ‘Re’ è pronto a continuare la legacy del ‘Black Mamba’ LeBron James ha illuminato lo Staples Center di Los Angeles ancora una volta. Il ‘Re’ ha messo a segno 33 punti, 7 rimbalzi e 12 assist nel successo dei Lakers contro gli Atlanta Hawks, regalando ai giallo-viola l’11ª vittoria ...

