Il matrimonio tra John John Kennedy e Carolyn Bessette non era poi così perfetto (Di domenica 26 gennaio 2020) John John Kennedy e Carolyn Bessette persero la vita la sera del 16 luglio 1999 al largo dell’isola Martha’s Vineyard nel Massachusetts. John era al comando di un Piper Saratoga e a bordo c’era anche la cognata Lauren. Da allora sono passati vent’anni ma una delle coppie più famose al mondo è ancora un mito con uno stile tutto da imitare. La crisi dietro quella perfezione La coppia è da subito diventata l’obiettivo numero uno dei paparazzi newyorkesi che non li lasciavano in pace neppure per un attimo. Ma pare che dietro a quella bellezza, perfezione e glamour, ci fosse già una crisi strisciante tra i due. Gli amici ne parlavano da tempo come una “coppia in crisi“. Lei subito dopo il matrimonio si distacca da John e spesso si trova da sola in casa. Non ha più un lavoro e non riesce ad entrare in pieno nel ruolo della gran dama di Central Park. Si parla anche di riunioni con ... thesocialpost

