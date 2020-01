‘Ho perso mia sorella…’: Uomini e Donne, il dramma della dama del Trono over Valentina Autiero (Di domenica 26 gennaio 2020) La morte della sorella gemella e del padre Una delle dame storiche del Trono over di Uomini e Donne, insieme a Gemma Galgani, Barbara De Santi e Anna Tedesco, è anche Valentina Autiero. Quest’ultima spesso viene criticata in studio e dai telespettatori per via del suo carattere aggressivo. C’è da domandarsi, però, per quale ragione la donna si rapporta sempre in questo modo con le persone. Cosa le è successo in passato? A svelarlo è stata lei stessa attraverso una lunga intervista per Uomini e Donne Magazine. Valentina, infatti, ha confessato di aver perso prematuramente la sorella gemella. E’ venuta a mancare quando aveva solo dieci anni, mentre suo padre è morto quando ne aveva venti. Aveva sei anni quando la consanguinea è stata ricoverata e da quel momento in poi non è più uscita viva. Trono over: Valentina Autiero parla del suo ex David Per qualche tempo Valentina ... kontrokultura

