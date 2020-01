Arechi Calcio, stop in trasferta. Sconfitto dall’Atletico Salerno (Di domenica 26 gennaio 2020) L’Arechi Calcio Sconfitto dall’Atletico Salerno alla fine di una gara aperta e decisa da una bella punizione di Esposito nel secondo tempo. L’Arechi Calcio si ferma a tre vittorie consecutive, i bianco granata sono stati sconfitti dall’Atletico Salerno alla fine di una gara aperta e decisa da una bella punizione di Esposito nel secondo tempo. Gli uomini di mister Ruben Romano ritrovano Daniele Di Muro ma partono male, sorpresi dal dinamismo degli avanti di casa che partono con il piede sull’acceleratore e mettono alla prova Nicola Sorgente bravo e fortunato in avvio, prima con un intervento in tuffo e dopo con il palo a salvare i longobardi. I primi venti minuti sono di marca Atletico Salerno, capace di tenere il pallino del gioco e di aprire la difesa ospite con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo ma l’Arechi Calcio riesce a controllare senza correre altri rischi, nonostante due ... 2anews

zazoomblog : Arechi Calcio la corsa si ferma contro l’Atletico Salerno - #Arechi #Calcio #corsa #ferma #contro - LIRATV : All'Arechi arriverà un Cosenza arrabbiato #arbitraggio #braglia #calcio #cosenza #crotone #golfantasma #guarascio… -