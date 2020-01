Oroscopo Paolo Fox di domani, 26 gennaio. Le previsioni domenicali (Di sabato 25 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di domani, 26 gennaio: previsioni dello zodiaco ARIETE: potranno stare più vicini al partner. Progetti importanti con qualcuno nato nel segno dell’Acquario. Dovrebbero mettere da parte le complicazioni sul lavoro. TORO: non riescono a tacere quindi domani saranno chiamati a parlare con il partner e con i colleghi. Non devono dare retta a un fastidioso senso di agitazione. Luna dissonante, attenzione al lavoro. GEMELLI: in questo periodo, secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox (26 giugno), saranno un po’ arrabbiati con gli altri. Grande voglia di riprendersi ciò che è stato tolto nei mesi scorsi. CANCRO: domenica di riflessione, le stelle potranno essere utilizzate con intelligenza. I viaggi e gli incontri sono fortunati. Luna di recupero. Paolo Fox di domani, Oroscopo 26 gennaio: le previsioni della domenica LEONE: fine settimana ancora ... lanostratv

yankirishima : io: mando l’oroscopo tutti i miei amici: ma Paolo io voglio morire - zazoomnews : Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Domenica 26 gennaio 202… - zazoomnews : Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Pesci: quali sono le previsioni secondo le stelle - #Oroscopo #Paolo #febbraio… -