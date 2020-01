Giuseppe Bungaro: chi è il giovane studente pugliese (Di sabato 25 gennaio 2020) Chi è Giuseppe Bungaro, il giovane studente pugliese: figlio di un operaio dell’Ilva premiato da Mattarella per la sua scoperta in medicina. Giovanissimo studente pugliese, Giuseppe Bungaro è di Fragagnano, in provincia di Taranto, e ha iniziato a studiare medicina da autodidatta. Leggi anche –> Raffaello Mazzoni, chi è: vita e carriera del ricercatore medico … L'articolo Giuseppe Bungaro: chi è il giovane studente pugliese è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Loianna22 : Giuseppe Bungaro frequenta lo Scientifico di Sava (Taranto) e ha vinto il Contest for young scientists dell'Unione… -