Elezioni regionali: speciale TPI diretta Live Facebook dalle 22 di domani (Di sabato 25 gennaio 2020) Elezioni regionali 2020: speciale TPI diretta Facebook dalle 22 di domani Tutti ne parlano. Perché con ogni buona probabilità sono le Elezioni regionali più importanti degli ultimi anni. Le cui conseguenze politiche possono essere devastanti per il centrosinistra e persino per il governo. È per questo che seguiremo i risultati del voto di domenica 26 Gennaio in Calabria e in Emilia-Romagna con una diretta Live in streaming sulla nostra pagina Fb TPI e sul sito TPI.it. Una lunga maratona elettorale con ospiti in studio, 2 inviati ai comitati elettorali e collegamenti con i leader. A partire dalle 22 incollatevi al vostro smartphone per seguire in diretta e compostamente dal vostro divano, in auto, ovunque vogliate, le ultime news dal voto, i retroscena, le curiosità e, alle 23:00:01 in punto, gli exit poll! Vi basta un telefono e una connessione internet. Poi le prime proiezioni e i ... tpi

