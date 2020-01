Calciomercato Milan, acquisto a sorpresa dalla Premier (Di sabato 25 gennaio 2020) Calciomercato Milan, arriva il 4° acquisto di gennaio e proviene direttamente dalla Premier League. Blitz a sorpresa del club rossonero. Milan, è fatta anche per l’ultimissimo acquisto in programma. Lo anticipa Tuttosport oggi in edicola. Come infatti riferisce il quotidiano, è praticamente fatta per l’arrivo dalla Premier League del 22enne Antonee Robinson del Wigan. Calciomercato … L'articolo Calciomercato Milan, acquisto a sorpresa dalla Premier proviene da www.inews24.it. inews24

TMit_news : Arrivato l'ok ?? dalla federazione turca: ora il #Fenerbahce può chiudere col #Milan per Ricardo #Rodríguez.… - DiMarzio : ??Il #Milan non molla #Dani Olmo ??Sul giocatore ci sono anche Wolverhampton e Lipsia ??Il punto sull’affare - DiMarzio : #Milan, da #Olmo a #Zaracho e #Florentino: il punto sul mercato?? -