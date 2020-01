Anticipazioni Il Segreto: puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Segreto, Anticipazioni puntate settimana prossima: Morales è lo zio di Maria Elena Il Segreto sta per arricchirsi di nuovi interessanti personaggi. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che si scoprirà che Morales è lo zio di Maria Elena, la defunta moglie di Fernando Mesia. Esther riceve una brutta notizia al telefono. Dolores non si fida della ragazza. Severo e Irene cercano di evitare che Puente Viejo si allaghi. Severo non capisce il comportamento di Carmelo. Isaac ed Elsa sono felici perchè Alvaro si è sdebitato. Nelle prossime puntate de Il Segreto Maria continuerà ad indagare sull’identità di Dori Vilches. Raimundo suggerisce a Matias di non accettare l’offerta di Morales. Severo intuisce che Morales sta conducendo una battaglia personale contro gli abitanti di Puente Viejo. Le Anticipazioni de Il Segreto svelano che Lola cercherà di ... lanostratv

