Gli dicono che se ne deve andare. Simone Sinigaglia vaga per un’ora e poi s’impicca (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non ha retto alla notizia del suo licenziamento e si è impiccato. Simone Sinigaglia ha deciso di togliersi la vita per una decisione che fa discutere. La fabbrica nella quale lavorava lo ha licenziato nonostante beneficiasse della legge 104 sull’accompagno. Chiede scusa Simone Sinigaglia per il gesto che sta per compiere. Sulla sua auto hanno … L'articolo Gli dicono che se ne deve andare. Simone Sinigaglia vaga per un’ora e poi s’impicca proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

NicolaPorro : Gli economisti non sono mai riusciti a prevedere una crisi. Ora ci dicono che la prossima sarà un cigno verde, lega… - AnnaAscani : Gli stessi che vorrebbero liberare l’#EmiliaRomagna appena arrivano al potere fanno esattamente quel che altrove no… - graziano_delrio : Secondo me @sbonaccini vincerà, tutti gli indicatori ci dicono che domenica festeggeremo. Ma se dovessimo perdere,… -