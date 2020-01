Fortnite Capitolo 2: inizio Stagione 2 annunciato ufficialmente, con fisica tutta nuova (Di venerdì 24 gennaio 2020) La corsa di Fortnite Capitolo 2 non vuole proprio arrestarsi. A tutto vantaggio degli appassionati videogiocatori, che affollano quotidianamente i server dello shooter online di casa Epic Games. Che siano su PC, console - PS4, Xbox One e Nintendo Switch - o su dispositivi mobile ios e Android. Il merito va sicuramente non solo alla solidità dell'ampia community ma anche e soprattutto alla lungimiranza del team di sviluppo americano. Lo stesso che a cadenza regolare va ad aggiornare il titolo a colpi di patch, con tanto di attività mai viste prima, sfide da completare, set di missioni e ovviamente ricompense - tra skin e oggetti speciali. Non mancano neppure crossover di assoluto richiamo, come ad esempio quello recentissimo con Star Wars per celebrare l'uscita di Episodio IX nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. https://www.youtube.com/watch?v=3KgmY5NrEzU Archiviate ... optimaitalia

