Taglio parlamentari, per la Cassazione la richiesta di referendum è conforme: si andrà alle urne (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Taglio dei parlamentari sarà deciso alle urne. È quanto stabilito dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata oggi. Nel testo dei giudici si legge: “La richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale recante ‘modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, sorretta dalla firma di 71 Senatori, è conforme all’art. 138 Cost. ed ha accertato la legittimità del quesito refendario dalla stessa proposto”. L'articolo Taglio parlamentari, per la Cassazione la richiesta di referendum è conforme: si andrà alle urne proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

