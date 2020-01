Sessant'anni fa l'impresa del batiscafo "Trieste" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una tonnellata per ogni centimetro quadrato di superficie è ciò che 60 anni fa fu in grado di sopportare il batiscafo "Trieste" a quasi 11 km. di profondità nelle acque della Fossa delle Marianne, dove nessun uomo fino ad allora si era mai spinto. Ci riuscirono i due membri dell'equipaggio Jacques Piccard e Don Walsh il 23 gennaio 1960. Jacques Piccard era figlio dell'illustre Auguste, pioniere del volo stratosferico in pallone nei primi anni '30 ed esploratore dei fondali marini nella prima metà del XX secolo. Sua fu l'invenzione di un batiscafo rivoluzionario, non più costituito da una singola struttura sferica ma con una costruzione più complessa che ricordava molto un mini-sommergibile. Il "Trieste" fu battezzato con il nome dello capoluogo giuliano perché fu realizzato in buona parte nei Cantieri Riuniti dell'Adriatico negli anni del Territorio Libero di Trieste (Tlt) occupato ... panorama

