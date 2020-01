Emilia-Romagna, Bonaccini: “Mihajlovic sostiene la Lega? Lo faccia pure, io gli auguro di vincere la partita più importante che sta combattendo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Siniša Mihajlovic ha espresso ieri la sua preferenza politica in merito alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, rivelando di tifare per Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni. Al candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini, è stato chiesto cosa pensasse della dichiarazioni di Mihajlovic: “Può sostenere chi vuole, io gli auguro di vincere la partita più importante che sta combattendo (guarire da un tumore, ndr). Per la sua famiglia e per chi gli vuole bene. Me compreso”. Video Twitter/Stefano Bonaccini L'articolo Emilia-Romagna, Bonaccini: “Mihajlovic sostiene la Lega? Lo faccia pure, io gli auguro di vincere la partita più importante che sta combattendo” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

