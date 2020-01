Box Office Mondiale 2020: Bad Boys for Life in testa. Seguono Dolittle e The Grudge (Di giovedì 23 gennaio 2020) Box Office Mondiale 2020 – I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2020 dei film che hanno incassato maggiormente. Clicca qui per conoscere i film che hanno incassato di più nel 2019 In prima posizione troviamo Bad Boys for Life, sequel del film del 2003 Bad Boys II. La pellicola nel suo primo weekend ha superato i 110 milioni. Segue Delittle, il remake del film cult horror del 2004, The Grudge. Seguono Underwater e Like a Boss. Sotto la classifica parziale, in attesa della chiusura del 2019 e delle distribuzioni globali. Box Office Mondiale 2020 – Aggiornato 23 gennaio Bad Boys for Life (USA – Warner Bros.) di Bilall Fallah, Adil El Arbi Costo Produzione: $90 milioni tot. $111,998,345 Dolittle (USA – UNI) di Stephen Gaghan Costo Produzione: $175 milioni tot. $57,301,930 The ... dituttounpop

