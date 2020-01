Napoli, Alex Meret ancora in panchina: Gattuso lo boccia e gli preferisce Ospina (Di martedì 21 gennaio 2020) Arrivato alla sua quarta panchina di fila in occasione della sfida di Coppa Italia con la Lazio, Alex Meret è diventato l'ennesimo caso all'interno di uno spogliatoio che somiglia sempre di più ad una polveriera. La scelta di Gattuso, che gli ha preferito Ospina perché 'più avanti nel palleggio dal basso', rischia così di bruciare un ragazzo di ventidue anni: patrimonio non solo del club campano ma anche della Nazionale di Roberto Mancini. fanpage

