Fuggono dal M5S altri due parlamentari, domani si puniscono i morosi (Di martedì 21 gennaio 2020) I deputati Michele Nitti e Nadia Aprile hanno lasciato il gruppo M5s di Montecitorio ad un giorno dalla riunione dei provibiri. “Non è più possibile tollerare i metodi del Movimento”. Sembra fatto apposta, eppure alla viglia della riunione dei provibiri 5 Stelle, c’è sempre qualcuno che se ne va. Non si tratta di una fuga … L'articolo Fuggono dal M5S altri due parlamentari, domani si puniscono i morosi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

QuiNewsFirenze : Sfilano un portafoglio e fuggono dal tram | Cronaca FIRENZE - PiazzaaItalia : @Hamza98771630 @matteosalvinimi Vivo in Africa, Ghana, quindi West Africa Tutti quelli che partono da questa area… - tobewanss : 'Le scelte personali dei singoli non mi appassionano' L'intelligenza sembra davvero una cosa per pochi, pochissimi… -