Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il videogioco di Holly & Benji in arrivo nel 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Bandai Namco ha annunciato oggi a sopresa Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un videogioco di calcio arcade ambientato nell’universo di Captain Tsubasa, opera meglio conosciuta in Italia nella sua versione animata come Holly & Benji. Il gioco avrà una grafica moderna ma ispirata ai fumetti, e promette partite spettacolari grazie ad un mix tra controlli facili da imparare e la possibilità di usare le tecniche speciali dei vari protagonisti che hanno affascinato negli anni gli appassionati di manga e anime. Quanto toccherà aspettare per poter sconfiggere i propri amici utilizzando il Tiro della Tigre di Marc Lenders? Il rilascio di Captain Tsubasa: Rise of New Champions è previsto nel corso del 2020 per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. L'articolo Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il videogioco di Holly & Benji in arrivo nel 2020 proviene da Il Fatto ... ilfattoquotidiano

BandaiNamcoIT : Affronta nuove sfide insieme alle stelle nascenti di questo capolavoro manga! Porta il tuo team alla vittoria in Ca… - cellicom : Captain Tsubasa: Rise of New Champions arriverà nel corso dell’anno - PlayStationBit : #CaptainTsubasa: Rise of New Champions annunciato a sorpresa da @BandaiNamcoIT con uno spettacolare trailer. Siete… -