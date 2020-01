Partite Iva, commercianti e lavoratori autonomi si uniscono per protestare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Iniziativa di un singolo commerciante di Bari, la pagina Facebook “Partite iva insieme per cambiare” ha raggiunto un numero incredibile di adesioni. L’attuale governo aveva promesso di cambiare la situazione fiscale dei lavoratori, fossero essi commercianti o autonomi, con partita iva. Se da un lato la nuova legge di Bilancio ha permesso di evitare l’aumento … L'articolo Partite Iva, commercianti e lavoratori autonomi si uniscono per protestare è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

NicolaPorro : Ci sono 2?? piccole norme nell’ultima #manovra finanziaria, nascoste nelle pieghe dei commi, che danno il senso di… - NicolaPorro : In questo breve video di 1?? minuto da #QuartaRepubblica capiamo la stangata che il #governo giallorosso sta assest… - LegaSalvini : COME IL GOVERNO GIALLOROSSO STA MASSACRANDO LE PARTITE IVA -