Nina Moric mostra la denuncia in diretta contro Favoloso: "Non aver paura di Corona ma della giustizia" (Di lunedì 20 gennaio 2020) "Ho dato mandato al mio avvocato perché è un reato permanente. Il mio avvocato ha fatto un esposto, eccolo qui". Nina Moric porta le carte in studio a Live Non è la D'Urso per dimostrare di essersi mossa in tempo con il proprio legale per denunciare in Procura le presunta aggressione subita dal suo liberoquotidiano

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - MICIO7BEAR : RT @LiveNoneladUrso: Nina Moric ha denunciato Luigi Favoloso per aggressione #noneladurso - zazoomnews : Live - Non è la dUrso Nina Moric e lo scontro con la madre di Luigi Favoloso - #dUrso #Moric #scontro #madre… -