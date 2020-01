La Signora in Giallo: la serie su Amazon Prime Video! (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Signora in Giallo sbarca su Amazon Prime Video a gennaio 2020: gli episodi della serie cult su Jessica Fletcher in streaming. La Signora in Giallo sbarca da oggi su Amazon Prime Video in streaming: disponibile finalmente la serie sulla celebre scrittrice detective interpretata da Angela Lansbury. Al momento, anche se sul sito sono segnate tutte e dodici le stagioni della serie, non tutte risultano caricate. Insieme a Miss Marple, Don Matteo e Poirot, Jessica Fletcher è uno degli investigatori più popolari del piccolo schermo. Apparso per la prima volta sulla CBS, con la puntata-pilota, il 30 settembre 1984, La Signora in Giallo è uno dei più grandi successi nella storia delle serie televisive in tutto il mondo. Quando nacque negli USA, ... movieplayer

unuomopop : IL FUNKO DELLA SIGNORA IN GIALLO ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? La Signora in Giallo: la serie su Amazon Prime Video! - MayAmidala : No vabbè la signora in giallo!!! -