La rinascita di Cortina (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gli economisti, abili a incastrare le sensazioni nelle cifre, l'hanno già soprannominato l'«effetto Cortina». È il grande decollo in corso nella regina delle Dolomiti, diventata meta da scoprire (e, soprattutto, riscoprire) in vista dei Mondiali di sci del 2021 e dalle Olimpiadi invernali del 2026, che ospiterà in tandem con Milano. L'incoraggiante etichetta è saltata fuori qualche mese fa, quando l'ufficio studi Enit su dati Banca d'Italia, facendo i conti del 2018, registrava un'impennata del 41 per cento nell'afflusso di stranieri. Mentre per questa stagione gli albergatori parlano informalmente di un aumento di almeno il 10 per cento generale negli arrivi. E siamo solo alle prime battute del grande freddo.Sbarazzandosi dei numeri, basta fare un giro nei paraggi di Corso Italia per constatare il pienone, per accorgersi che il fascino un po' appannato di Cortina è tornato cristallino ... panorama

