In Ospedale a Perugia con Forti Mal di Pancia | 12enne Scopre di Essere Incinta al Settimo

Una storia che ha dell'incredibile arriva da Perugia, dove una 12enne è arrivata in Ospedale per Forti dolori alla Pancia e lì ha scoperto di Essere al Settimo mese di gravidanza. La ragazzina era in compagnia del fratello di qualche anno più giovane. I dottori hanno mandato una segnalazione alla polizia, che ha avvertito il Tribunale dei Minori. Per il momento la 12enne è affidata alla equipe ospedaliera, mentre si cerca di fare chiarezza su quanto è successo e di trovare sua madre. La ragazzina, originaria dell'Est Europa, dopo aver negato di aver avuto rapporti sessuali, ha rivelato di Essere fidanzata con un quattordicenne, probabilmente padre del bambino. Una cartella clinica emessa da un medico del suo paese qualche mese fa escludeva lo stato interessante, ma c'è molto da chiarire in questa vicenda. Toccherà alle forze dell'ordine farlo.

