Brad Pitt e Jennifer Aniston, bacio dolcissimo ai Sag Awards (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo mesi di gossip e indiscrezioni è finalmente arrivato il tanto atteso bacio fra Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Sag Awards. Un momento che i fan attendevano da tempo e che non ha deluso le aspettative. L'incontro fra i due ex infatti è stato non solo dolcissimo, ma anche carico di promesse. Cinquant'anni lei, cinquantasei lui, Jennifer e Brad hanno vissuto una delle storie d'amore più belle di Hollywood. Sposati dal 2000 al 2005, si lasciarono quando Pitt incontrò sul set Angelina Jolie. Poi una lunga lontananza e un riavvicinamento, lento, ma costante, avvenuto dopo il doloroso divorzio del divo dalla Jolie, con tanto di lotta in tribunale per i figli, e la separazione della Aniston da Justin Theroux. Oggi i due ex sono tornati amici e l'hanno dimostrato, per la prima volta in pubblico, ai Sag Awards, il riconoscimento che viene assegnato annualmente dalla

iannetts70 : Ho letto un intervista di Brad Pitt su Stern. Maronna se è ancora bello a 56 anni!!! È tutto quello che ho capito! - ClaudiaLiviaB : Non è che ci stiamo a fare un po' troppo pippe su sta storia di Brad Pitt e Jennifer Aniston? Chiedo eh - 2911131 : Io amo Jennifer Aniston e Brad Pitt non li ho mai rivoluti insieme perché ovvio MA ORA DICO BELLISSIMI poi no eh ma ?? -