Vittorio Feltri sul caso Gregoretti: "Processano Matteo Salvini per disperazione di genere elettorale" (Di domenica 19 gennaio 2020) Domani Matteo Salvini sarà giudicato dalla giunta parlamentare che dovrà decidere se costui vada processato per aver impedito alla nave Gregoretti di vomitarci addosso un carico di immigrati raccattati in mare. Però i partiti di maggioranza non sono d'accordo sui tempi del procedimento: avrebbero pr liberoquotidiano

giornalettismo : 'Se in una classe ci sono 15 immigrati o sfigati di periferia, il grado culturale non sarà eccelso. Se invece un’au… - Martino31805246 : RT @Libero_official: '#Gregoretti? Processano #Salvini per disperazione elettorale'. #Feltri smaschera la sinistra: la prova del gioco spor… - Paoloms1 : RT @Libero_official: '#Gregoretti? Processano #Salvini per disperazione elettorale'. #Feltri smaschera la sinistra: la prova del gioco spor… -