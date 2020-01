Elisabetta II dopo la «Megxit». La sovrana torna a sorridere (con il figlio Andrea) (Di domenica 19 gennaio 2020) Elisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaElisabetta II dopo la «Megxit». A messa con il figlio AndreaRossetto ciliegia, cappellino fru fru, classico aplomb british: alla prima uscita pubblica dopo la bufera «Megxit», Elisabetta II è apparsa in forma smagliante, come se gli eventi dell’ultima tubolenta settimana non l’avessero ... vanityfair

LaStampa : Le edizioni domenicali dei giornali britannici erano piene di elogi per la regina Elisabetta e per come ha risolto… - stefano_ongeri : @FilippoTurati5 @miran_lipovec @matteosalvinimi 'La decisione, dopo giorni di polemiche politiche e dopo che la mag… - FilippoCarmigna : RT @LaStampa: Le edizioni domenicali dei giornali britannici erano piene di elogi per la regina Elisabetta e per come ha risolto la questio… -