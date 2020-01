Caso Gregoretti, Salvini: "Portatemi in tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano" (Di domenica 19 gennaio 2020) Alla vigilia del voto della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, il leader della Lega Matteo Salvini sembra deciso a chiedere ai senatori del centrodestra di votare a favore del processo per il Caso della nave Gregoretti.È stato lo stesso Matteo Salvini, che lo scorso anno si disse pronto ad affrontare il processo salvo poi cambiare idea pochi giorni prima del voto, a dichiararlo nel corso di una diretta su Facebook da Cattolica:Ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, che ormai è diventata una barzelletta che va avanti da anni, e ho deciso che domani chiederò a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore. Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portatemi in tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in ... Leggi la notizia su blogo

