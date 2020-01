Arturo Vidal, il tacco al volo per Messi “cancella” l’affare di mercato con l’Inter (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arturo Vidal e Ivan Rakitic erano gli osservati speciali del Barcellona di Setién anche per le voci di mercato. Il cileno e il croato sono rimasti a luno in campo (segnale inequivocabile), l'ex Bayern è stato anche protagonista di un bellissimo scambio al volo di tacco che ha propiziato la rete di Messi. fanpage

