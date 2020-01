Ante Rebic ruba la scena a Ibrahimovic, doppietta decisiva del croato in Milan-Udinese (Di domenica 19 gennaio 2020) Dopo un girone d'andata da oggetto misterioso, appena otto partite, nessuna per intero, Ante Rebic si è riscattato. Il croato ha realizzato una doppietta in Milan-Udinese. Il secondo gol ha deciso l'incontro al 93'. E ora nel nuovo 4-4-2 del Milan Pioli si ritrova con una risorsa di qualità in più. Leggi la notizia su fanpage

acmilan : Ante Rebic turns the game on its head and wins it. MORE OF THIS, BOYS!!! ???? Ante Rebic all'ultimo respiro, tre pu… - acmilan : ? 47' EQUALIZEEEERRRRRRRR! Ante Rebic! IL PAREGGIO!! #MilanUdinese 1-1 #SempreMilan @officialpes - acmilan : What an impact on the game! ???? Che impatto sulla partita per Ante Rebic! ???? #MilanUdinese #SempreMilan -