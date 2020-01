Ultraleggero si schianta in piazza ad Asti: muore il pilota (Di sabato 18 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Un Ultraleggero monoposto si è schiantato al suolo nella piazza principale di Moncalvo. Il pilota, un ex ferroviere in pensione, è morto su colpo. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Asti Si è schiantato con l'Ultraleggero a bordo del quale viaggiava nel bel mezzo della piazza di Moncalvo, piccolo paesino piemontese in provincia di Asti. Così Lino Frigo, ex ferroviere in pensione di settantuno anni, è morto in circostanze decisamente drammatiche. Un incidente tragico e al contempo paradossale. Lo schianto si è verificato attorno alle ore 16,30 di oggi, sabato 18 gennaio nel centro della cittadina Astigliana, in piazza Carlo Alberto. L'impatto si è rivelato fatale per il 71enne che era alla guida del velivolo monoposto. Stando a quanto riferiscono fonti a titolo vario, l'uomo, residente nella provincia piemontese, sarebbe morto su colpo. Vano ... Leggi la notizia su ilgiornale

