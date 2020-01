Nuoto, Elena Di Liddo si impone nei 100 farfalla delle FINA Champions Swim Series 2020 a Pechino. Sun Yang batte Rapsys (Di sabato 18 gennaio 2020) Prima giornata di gare della seconda tappa delle FINA Champions Swim Series 2020 di Nuoto che è andata in scena a Pechino (Cina). Risultati degni di nota nella piscina da 50 metri asiatica ed Elena Di Liddo e Martina Carraro in evidenza, reduci dagli ottimi riscontri della prima uscita a Shenzhen (Cina). Di Liddo, infatti, ha fatto suoi i 100 farfalla donne con l’ottimo crono di 58″09, migliorando la prestazione con cui si era imposta nella sua precedente apparizione nelle acque cinesi (58″37). Riscontri considerevoli per la pugliese, entrata probabilmente in un’altra dimensione dopo lo splendido quarto posto ai Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) in questa distanza. Alle spalle dell’azzurra si sono classificate la danese Jeanette Ottesen (58″74) e l’olandese Ranomi Kromowidjojo (59″17). Quarta l’ungherese Katinka Hosszu ... Leggi la notizia su oasport

