Napoli, 15 pali in stagione, più degli azzurri solo il City in Europa (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Napoli continua a collezionare statistiche non proprio lusinghiere. La formazione di Gattuso non riesce a metterla dentro, ma le viene molto bene colpire i pali e così si aggiudica il secondo posto in Europa dopo il City, come riporta Opta 15 – solo il Manchester City (17) ha colpito più legni del #Napoli (15) in questa stagione nei top-5 campionati europei. Sfortuna.#NapoliFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 18, 2020 L'articolo Napoli, 15 pali in stagione, più degli azzurri solo il City in Europa ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

