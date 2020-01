Dragon Ball Z Kakarot: Come sbloccare l’auto (Di sabato 18 gennaio 2020) Ieri vi abbiamo svelato dove trovare e Come utilizzare le sfere del drago in Dragon Ball Z Kakarot, quest’oggi invece vi parleremo di Come sbloccare l’auto, per spostarsi in città o altrove senza ricorrere a corsa o volo. Come ottenere l’auto in Dragon Ball Z Kakarot Partiamo prima di tutto dalla premessa che Come per le sfere anche l’auto richiede almeno il completamento delle prime due saghe, ossia quella dei Saiyan e Freezer. Una volta tornati sulla terra, e quindi entrati nella terza saga dedicata ai Cyborg, potrete ottenere l’auto. Completate varie missioni fino a quando ChiChi non vi chiederà di prendere la patente, quindi prendetela. Una volta ottenuta la patente potrete guidare il veicolo, ma per farlo dovrete prima procurarvelo. Per ottenere il veicolo recatevi da Bulma, sbloccherete l’abilità per ... Leggi la notizia su gamerbrain

