Calciomercato Genoa, Quintero per l’attacco, in difesa si tratta con la Fiorentina per Ceccherini (Di sabato 18 gennaio 2020) Calciomercato Genoa, tutte le trattative in entrata e in uscita: sondaggio della società per Quintero se parte Pinamonti Il mercato entra sempre più nel vivo per quanto riguarda i club di Serie A. In casa Cagliari si continua a lavorare per la cessione di Cerri che interessa sia alla Spal che al Genoa. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i sardi stanno trattando con la squadra di Preziosi per uno scambio che vedrebbe l’arrivo di Pinamonti in rossoblu. Per questo motivo il Genoa si è avvicinato a Juan Fernando Quintero in forze al River Plate. Per la difesa invece si tratta con la Fiorentina per Ceccherini, sondaggio anche per De Maio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

