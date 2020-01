Milan su Olmo: chieste commissioni shock dagli agenti (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Milan insiste per Dani Olmo della Dinamo Zagabria: a frenare l’operazione sono le commissioni elevate chieste dagli agenti Il Milan non molla la presa su Dani Olmo, talentuoso trequartista classe ’98 di proprietà della Dinamo Zagabria. I dialoghi con i club sono in fase avanzata e i rossoneri hanno incassato la piena disponibilità del calciatore. A frenare l’operazione, secondo indiscrezioni diffuse in Croazia, sarebbero le commissioni elevate degli agenti di Olmo per portare a termine la trattativa: 7 i milioni di euro chiesti a Milan e Dinamo Zagabria. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

