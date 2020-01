Aggressioni al pronto soccorso: a Torino arriva la vigilanza armata (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Per proteggere il personale sanitario dalle Aggressioni, a Napoli sono state installate le telecamere nelle ambulanze mentre a Torino arriva la vigilanza armata h24 "Siamo in guerra", "Abbiamo paura". Lo continuano a ripetere i medici e gli infermieri degli ospedali di tutta Italia. Personale sanitario, volontari e addetti alla sicurezza che sempre più spesso finiscono nel mirino di pazienti senza controllo. Negli ultimi tempi, sono state prese di mira anche le ambulanze, colpite da oggetti lanciati dai balconi o da petardi. E così a Napoli, tra le città più colpite, sono arrivate le tanto promesse telecamere sui mezzi di soccorso. "Abbiamo messo in servizio la prima ambulanza pienamente attrezzata per il controllo esterno, per il controllo interno e con un pulsante di collegamento con le centrali della polizia e dei carabinieri'', aveva dichiarato pochi ... Leggi la notizia su ilgiornale

lo_spiffero : Troppe aggressioni a medici e pazienti, nei pronto soccorso di Torino arrivano i vigilante armati - zazoomnews : Torino ospedali avranno i vigilantes armati. «Troppe aggressioni al pronto soccorso» - #Torino #ospedali #avranno… - TgrRai : #Torino, troppe aggressioni in pronto soccorso: arrivano i vigilantes. Tutte le notizie nel @TgrPiemonte qui:… -