O Jogo: il Napoli segue anche Podence dell’Olympiakos (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il quotidiano portoghese O Jogo riporta oggi di una nuova pista per il mercato del Napoli, Daniel Castelo Podence, calciatore portoghese, ala destra dell’Olympiakos. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, avrebbe sotto osservazione il nazionale portoghese dai tempi dello Sporting e anche Gennaro Gattuso lo ha conosciuto per averlo affrontato quando era allenatore del Milan. I Greci non vogliono perdere Podence e hanno impostato il prezzo a 25 milioni di euro. L'articolo O Jogo: il Napoli segue anche Podence dell’Olympiakos ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

