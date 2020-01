La nuova band di Vasco Rossi e le novità della scaletta dei concerti 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) La nuova band di Vasco Rossi è annunciata. Il Kom è portato avanti coi lavori e ha deciso di rendere noti i nomi di coloro che lo affiancheranno nel pRossimo tour, quello che porterà nei maggiori festival italiani a cominciare dalla data a Firenze Rocks. La band di Vasco Rossi per il tour 2020 Alla batteria torna Matt Laug, mentre al basso tornerà la staffetta tra Andrea Torresani e Claudio Il Gallo Golinelli. Steff Burns è invece immancabile alla chitarra con Vince Pastano. Alberto Rocchetti è alle tastiere, con Frank Nemola alla tromba. Confermata anche Beatrice Antolini, polistrumentista, ormai giunta al suo terzo tour. Come saranno i concerti nei festival Racconta il Blasco: Uno spettacolo pensato apposta per i festival rock, chitarre rock blues nel classico stile Vasco Rossi, con l'inserimento di una sezione fiati che darà una ventata di allegria a tutto lo show. ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : La nuova band di @VascoRossi e le novità della scaletta dei concerti 2020 - truemetalonline : SDI: guarda il music video ufficiale per la nuova canzone '80s Metal Band' - - axltcms : Ho scoperto una nuova band anni 80. Basta devo smetterla -